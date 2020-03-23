شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد تنس الطاولة: اليابان تتمسك بإقامة أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة ، أن دورة الألعاب الأولمبية المقرر اقامتها فى طوكيو 2020 لم يتم تأجيلها حتى الآن ، و لم يتم إبلاغنا كرؤساء للاتحادات بالتأجيل سواء بصورة رسمية أو ودية فى ظل تمسك اليابان بإقامتها فىموعدها دون تأجيل.

وقال عاشور، إن هناك عدة دول و اتحادات دولية ترغب فى التأجيل الا ان اليابان وحدها تتمسك باقامة البطولة فى موعدها لعدة اسباب على رأسها تجنب الخسائر الاقتتصادية التى ستنال منها ، من حجز فنادق و طيران ، و غيره من استعدادات للاولمبياد ، وحال طلب اليابان التأجيل ستخسر كل ذلك ، ولكنها تنتظر أن يأتى التأجيل من اللجنة الدولية حتى يتم تعويضها عن اى خسارة .

كانت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفى 2020 اعترفت اليوم الإثنين بأنها تبحث خيار تأجيل الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة إلى تاريخ لاحق بسبب تفشى فيروس كورونا.

Advertisements

وجاء هذا الموقف الجديد للجنة المنظمة للألعاب بعد أسابيع من الإصرار على إقامة الحدث الرياضى الكبير فى موعده ودون أى تغيير فى الخطط بداية من 24 يوليو المقبل وحتى 9 أغسطس التالى.

وقال رئيس اللجنة المنظمة يوشيرو مورى فى مؤتمر صحفى "لم نقرر بعد تأجيل الألعاب. لكن لا يمكننا النظر فى ذلك باعتباره خيارا واقعيا أيضا."

وأضاف المسؤول اليابانى "لا يمكننى الإصرار على إقامة الدورة حسب الخطط المقررة" فى ظل سرعة تفشى الفيروس وتأثيرات هذه الأزمة حول العالم.

وقال مورى إنه رغم أن بلاده كانت تفضل تنظيم الدورة فى الموعد المحدد إلا أنها ستبحث إمكانية اللجوء إلى خيارات أخرى مع اللجنة الأولمبية الدولية وإن هذه المحادثات ستشمل التكاليف الإضافية التى سيفرضها التأجيل.