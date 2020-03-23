شكرا لقرائتكم هل يؤجل "كورونا" قضية محمود كهربا فى الفيفا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد عبد الفتاح، المستشار القانونى لنادى الزمالك فى قضية محمود كهربا، عن توقعه بإصدار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لحكم فى قضية اللاعب خلال شهرين بعد تقديم الزمالك، شكوي، ضد اللاعب بأنه رحل عن النادى رغم امتداد عقده مع القلعة البيضاء واستخرج بطاقة دولية مؤقتة لينضم لأفيش البرتغالى ثم عاد إلى مصر لينضم للأهلى، وفى ظل الأحداث الحالية حيث يتصارع العالم فى محاربة فيروس كورونا الذى تسبب فى تعليق النشاط الرياضى بمختلف الدول يبحث الأبيض عن إنهاء مختلف ملفاته ومنها قضية كهربا التى حصل "الخليج 365" على كافة تفاصيلها.



هل يؤجل فيروس كورونا قضية كهربا؟ قال مستشار الزمالك لسوبر كورة، إنه من الوارد أن يتم تأجيل القضية بسبب كورونا ولكن لا يوجد أى توجه من الفيفا بالتأجيل وتم إرسال خطابات من جانب الفيفا إلى النادى الأهلى ونادى أفيش البرتغالى واللاعب للرد على شكوى الزمالك حتى يتمكن الاتحاد الدولى من إصدار قرارا فى تلك القضية بحد أقصى شهرين قادمين بعد تقديم الزمالك لكافة دفوعه التى تؤكد أحقيته فى اللاعب وسلامة موقف النادى للحفاظ على حقوقه كاملة فى القضية. وماذا حدث بعد شكوى الزمالك؟ وأوضح "عبد الفتاح" أن الاتحاد الدولى منح الأهلى وأفيش البرتغالى مهلة كانت نهايتها يوم 2 من شهر مارس الجارى للرد على شكوى الزمالك ولم يتسلم النادى الأبيض حتى الآن رد الأهلى وسيكون أمامنا شهر كمهلة للرد لو استلزم الأمر بأن نرد على ما أرسله الأهلى ثم بعد ذلك سيحدد الاتحاد جلسة للحكم فى القضية بعد تبادل المذكرات. وأوضح "عبد الفتاح" أن الاتحاد الدولى منح الأهلى وأفيش البرتغالى مهلة كانت نهايتها يوم 2 من شهر مارس الجارى للرد على شكوى الزمالك ولم يتسلم النادى الأبيض حتى الآن رد الأهلى وسيكون أمامنا شهر كمهلة للرد لو استلزم الأمر بأن نرد على ما أرسله الأهلى ثم بعد ذلك سيحدد الاتحاد جلسة للحكم فى القضية بعد تبادل المذكرات.

وتلقى محمود عبدالمنعم كهربا، صانع ألعاب الأهلى، مُهلة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حتى الثانى من أبريل المقبل، للرد على شكوى الزمالك التى قدمها والذى اتهمه فيها بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة التحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال و قانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها.

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وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ورحل كهربا عن الزمالك رغم امتداد عقده مع الفريق والذى يؤكد النادى الأبيض إن العقد قانونيا وموقف النادى سليم حيث قام بالانتقال إلى أفيش البرتغالى واستخرج بطاقة دولية مؤقتة قبل أن ينضم للنادى الأهلى ليصعد الأبيض شكواه فى الفيفا ضد اللاعب والنادى البرتغالى والقلعة الحمراء.

وكشف أحمد عبد الفتاح، المستشار القانونى للزمالك فى القضايا الخارجية، إنه من المتوقع أن يصدر الفيفا حكمه فى قضية كهربا خلال شهرين بعدما تقدم النادى الأبيض من خلال إدارة الكرة التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور بكافة الأوراق التى تؤكد أحقية النادى الأبيض فى اللاعب وسلامة موقف قلعة ميت عقبة فى القضية التى أوضح مرتضى منصور رئيس النادى، إن الزمالك سيحصل على كافة حقوقه من خلالها بصورة قانونية بعدما رحل اللاعب بدون موافقة ناديه رغم امتداد عقده حيث تم تقديم كل الأوراق والمستندات الرسمية فى تلك المسألة ليطلب الاتحاد الدولى من اللاعب رده حول دفوع الزمالك فى شكواه وموقفه قبل إصدار حكم بها.