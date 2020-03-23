شكرا لقرائتكم شاهد نور الشربيني تقضى فترة العزل مع الكلب في حديقة منزلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغلت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج وبطلة العالم للاسكواش والمصنفة الرابعة عالمياً، فرصة توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار وباء كورونا العالمي، في قضاء بعض الوقت مع كلبتها "بيلا" في حديقة منزلها بالأسكندرية.

وقررت نور الشربيني، الانعزال داخل منزلها بعد توقف النشاط الرياضي حتى إشعار آخر، كإجراء احترازي للحد من فيروس كورونا العالمي. وقالت الشربيني فى تصريحات خاصة لسوبركورة، "هقعد فى البيت مع الكلاب بتوعى بيلا وسيمبا والبغبغان كوكو.. هتفرج على التليفزيون وممكن يبقى فى شوية تمرين.. وقت كويس إنى أقعد من غير أى ضغوط ومافيش حاجة فى دماغي".

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ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وتوج على فرج ونوران ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.