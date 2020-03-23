كريم نيدفيد يتابع مستجدات الإصابة مع طبيبه الألماني بالكونفرنس كول

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وأستقر نيدفيد على مقاضاة مركز التأهيل الألماني وكذلك فايلر الطبيب الذى أجرى للاعب الجراحة الأولى، وطلب تعويض قيمته 500 ألف دولار، بعد تعرضه لأضرار كبيرة للغاية بعد اجرائها الأمر الذي تسبب في تأخر عودته للملاعب لقرابة العام، كما قرر اللاعب تغيير الطبيب المعالج والمركز الطبي الذي يخوض داخله عملية تأهيله.
وسيطرت حالة من الغموض على ملف إصابة كريم نيدفيد والذي يعد واحدًا من أفضل لاعبي جيله ويمثل غيابه خسارة بالغة لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وأصبحت عودة كريم نيدفيد للتدريبات والمباريات قبل نهاية الموسم صعبة بعد تأكد غياب اللاعب مُجددًا لفترة تتراوح من شهرين الى 3 أشهر.
وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب، إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) ابتداءً من اليوم و-حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.
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