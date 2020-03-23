شكرا لقرائتكم اتفاق بين أندية الدورى على عودة التدريبات فى موعد واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفقت أندية الدورى الممتاز، على استمرار تعليق التدريبات تنفيذا لقرار تجميد النشاط الرياضى تجنبًا لانتشار فيروس كورونا وعند عودتها إن تكون فى موعد واحد يتم تحديده وفقًا للمستجدات حيث شددت الأندية فى الجروب الذى تم إنشاءه عبر تطبيق "واتس آب" أن جميع الفرق ستستمر فى الراحة السلبية ومدها مع عدم عودتها إلا بصدور توجيهات جديدة وأن تكون العودة فى موعد واحد.

واستحدث مديرى الكرة بالأندية المصرية، جروب للتواصل بينهما على تطبيق "واتس آب"، بعد أزمة كورونا التى تسببت فى تعليق النشاط الكروى بمصر لمدة أسبوعين.

وأنشأ مديرى الكرة فى 18 نادى بمسابقة الدورى المصرى جروب للتواصل بينهم على واتساب لمناقشة الموعد المقترح لاستئناف التدريبات بشكل يضمن التساوى بين كل الأندية فى مرحلة الاستعداد لعودة المسابقة المحلية.

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ويضم جروب مديرى الكرة على واتساب كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادى الزمالك وايمن حافظ وأحمد زاهر من القلعة البيضاء أيضًا، وصبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى وأحمد صالح المدير الإدارى للدراويش، وخالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، وعبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدي، والعميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع وحمادة صدقى المدير الفنى لسموحة ومجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان وعبد الناصر محمد مدير الكرة لإنبى وخالد جلال المدير الفنى لاف سى مصر ووليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة ونادر شوقى مدير شركة الجونة وحازم خيرت المشرف على الكرة فى وادى دجلة ومحمد عادل مدير الكرة بالمقاولون العرب ومحمد ابراهيم مدرب الاتحاد السكندرى وهانى سعيد المدير الرياضى لبيراميدز واللواء مشهور مدير الكرة بحرس الحدود.

وحرصت كل الأندية على وجود ممثليها سواء مدير الكرة أو المدير الفنى أو أحد الاداريين لتنفيذ كل القرارات التى يتفق عليها الجميع.

الأندية المصرية على قلب رجل واحد لمحاربة وباء كورونا وإلغاء النشاط الرياضى لمدة أسبوعين تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والتسارع من أجل تطهير وتعقيم المنشآت وإيقاف التدريبات خوفا على صحة اللاعبين والأجهزة الفنية ونشر طرق الوقاية من الفيروس عبر الصفحات الرسمية للأندية على مواقع التواصل الاجتماعى لحث الجماهير على الاستجابة ومنع تفشى المرض.