شكرا لقرائتكم حسام عاشور يرفض الاستعجال في تحديد مستقبله بعد الرحيل عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض حسام عاشور قائد النادي الأهلي الاستعجال في التوقيع لأي نادي، بعد تأكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجاري في ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر واستقرار لجنة التخطيط على عدم التجديد له وتم عرض عليه الاعتزال بنهاية الموسم مع توليه منصب إداري أو فني داخل جهاز الكرة بالإضافة للعمل في قناة النادي فضلاً عن إقامة مباراة إعتزال تليق بأسمه وتاريخ.

ويرفص حسام عاشور فكرة الاعتزال حتى هذه اللحظة، مفضلاً الاستمرار في الملاعب لمدة موسمين على الأقل لتنهال عليه العروض من الأندية المحلية كما يملك اللاعب عرضاً خليجياً أحضره له أحد وكلاء اللاعبين.

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ويرفض حسام عاشور الاستعجال في تحديد مستقبله أو الاستقرار على وجهته قبل التفكير في الموضوع من مختلف الزوايا خاصة وأن هناك بعض المقربين منه نصحوه بقبول عرض الأهلي والاعتزال بنهاية الموسم الجاري، حفاظاً على تاريخه الحافل بالبطولات والأرقام القياسية مع القلعة الحمراء طوال السنوات الماضية حسام عاشور يدرس الموافقة على عرض الأهلى، بإقامة مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالى للاعب.

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب، إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) ابتداءً من اليوم و-حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.