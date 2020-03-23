شكرا لقرائتكم ياسر رضوان : إلغاء الدوري"كارثة".. ولكن سلامة اللاعبين أهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار رضوان فى تصريح لـ "سوبركورة"، أنه لو إلغاء الدورى للحفاظ على سلامة اللاعبين فهو الأهم بالتأكيد .
وقال رضوان أنه من الصعب لعب الدورى فى الصيف إلا إذا كان قرارا من الاتحاد الدولي ، خاصة أن كل الدوريات فى العالم ليها بداية و نهاية .
وأضاف ياسر رضوان فى تصريح لـ "سوبركورة" ، أن ممارسة النشاط الرياضى مع الأسرة للحفظ على الصحة نوع من المرح فى النفوس ، مطالبا الحفاظ على عدم الاختلاط بالأخرين لعبور هذا الفيروس المستجد .
وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.
كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية
كانت هذه تفاصيل خبر ياسر رضوان : إلغاء الدوري"كارثة".. ولكن سلامة اللاعبين أهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.