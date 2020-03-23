شكرا لقرائتكم الاتحاد الإماراتي يؤكد استمرار إيقاف نشاط كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، يوم الاثنين، على استمرار العمل بقرار تعليق نشاط كرة القدم في كافة أنحاء البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكر الاتحاد في بيان له، يوم الاثنين، أن مجلس إداراته سيقيم الوضع بعد انتهاء المدة المحددة لإيقاف المسابقات، حيث كان قرر ذلك في يوم 15 من مارس الجاري ولمدة أربعة أسابيع.
وناشد البيان جميع الأندية الإماراتية بضرورة الالتزام بالقرار الصادر من الاتحاد، مؤكدا أن ذلك القرار يشمل كل البطولات التي ينظمها الاتحاد ورابطة اللاعبين المحترفين وأنشطة المنتخبات الوطنية واللجان المختلفة به.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإماراتي يؤكد استمرار إيقاف نشاط كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.