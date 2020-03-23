مسيرة الشعلة الأولمبية قائمة "حتى الآن" وسط مخاوف فيروس كورونا

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أعلن منظمو أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 أن مسيرة الشعلة الأولمبية المقرر انطلاقها الثلاثاء من مدينة فوكوشيما قائمة "حتى الآن"، لكنهم سيعيدون النظر في المسألة خلال الايام المقبلة مع "تفاقم" تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير التنظيمي للجنة المنظمة توشيرو موتو للصحافيين الاثنين "تبدأ مسيرة الشعلة في 26 آذار/مارس في فوكوشيما، الخطة لم تتغير".

ويأتي هذا الموقف غداة إعلان اللجنة الاولمبية الدولية ان خيار تأجيل الألعاب المقررة بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس بات مطروحا، على أن تتخذ قرارها النهائي بشأن مصيرها بعد أربعة أسابيع.

وأقر موتو أن "الحالة تزداد سوءا (...) ولكن الآن، القرار الذي اتخذ منذ أسبوع (للمضي قدما كما هو مخطط في مسيرة الشعلة) لا يزال قائما".

وأثر فيروس "كوفيد-19" بشكل كبير على مسيرة الشعلة منذ اضاءتها في أولمبيا القديمة في اليونان، الى حين وصولها الجمعة على متن رحلة خاصة الى قاعدة ماتسوشيما الجوية في مقاطعة مياغي اليابانية. فقد توقفت مسيرة الشعلة في اليونان بعد احتشاد العديد من الأشخاص لمتابعتها، واستقبلت في اليابان باحتفال اقتصر على عدد من المدعوين.

وألغى المنظمون اليابانيون أيضا مشاركة 200 طفل في استقبال الشعلة، وحثت اللجنة المنظمة اليابانيين على "تفادي تشكيل حشود" على مسار الشعلة ومنعت حضور الجماهير الى الاحتفالات المرافقة.

وتنطلق مسيرة الشعلة الخميس على امتداد اليابان بدءا من مجمع "جي- فيلاج" الرياضي في فوكوشيما استخدم كقاعدة لعمال الانقاذ في العام 2011، إبان الزلزال المدمر والتسونامي والكارثة النووية في المنطقة.

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وقال موتو إن المنظمين سيتعلمون مما حصل نهاية الاسبوع عندما تهافت ما يقارب 50 ألف شخص السبت لرؤية الشعلة الأولمبية التي وضعت في مرجل في محطة "سنداي" في مدينة مياغي رغم القلق المتعلق بتفشي الفيروس والدعوات لتفادي التجمعات.

وأكد موتو "هذا دليل على مدى اهتمام السكان المحليين، لذا من ناحية يسعدنا هذا الأمر"، مضيفا ان الاولوية كانت الحد من انتشار الفيروس "واتخاذ اجراءات مشددة".

فيما اعتبر رئيس اللجنة المنظمة يوشيرو موري "لا زال أمامنا ثلاثة أيام قبل الانطلاق الكبير في 26 آذار/مارس، لذا قلت (لرئيس اللجنة الاولمبية الدولية الألماني توماس باخ) أننا نرغب في التنسيق (مع اللجنة الدولية) وأطراف أخرى".

وتابع "قال لنا باخ أن سيسمح لنا بتولي المسألة".

وأكد موري أن رئيس الوزراء شينزو آبي أعرب عن قلقه بشأن ما إذا من المناسب حضور حفل انطلاق الشعلة من عدمه، موضحا "ليس من واجبنا القول ما اذا على رئيس الوزراء الحضور، لذا الرجاء ان تتخذوا القرار كحكومة".

وأعلنت لاعبة كرة القدم ناومي كاواسومي أنها ستنسحب من المشاركة في مسيرة الشعلة الأولمبية خوفا من نقلها العدوى في حال كانت مصابة.

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