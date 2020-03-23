كشريدة يوضح لمصراوي حقيقة العرض الرسمي من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشف وجدي كشريدة الظهير الأيمن لفريق النجم الساحلي، مدى صحة ما تردد عن وجود مفاوضات من جانب الزمالك لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشريدة قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الإثنين "في الحقيقة الزمالك لم يقدم أي عرض رسمي للحصول على خدماتي، وجهتي المقبلة ستكون نحو أوروبا".

وعن موقفه إذا ما أراد الزمالك ضمه، رد الدولي التونسي :"مستقبلي سيكون في أوروبا وتحديدا الدوري الفرنسي".

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البالغ من العمر 24 عاما ارتبط بالانتقال لصفوف الزمالك بحسب تقارير صحفية خاصة أن الفريق الأبيض يسعى لتدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل التونسي حمدي النقاز.

محاولات الزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى كشف عنها وكيل اللاعبين فيصل عبيد بعدما أعلن عن وجود رغبة من جانب النادي الأبيض للحصول على خدمات حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة في الصيف المقبل.

ويعاني الزمالك من حيث الجبهة اليمنى بعد رحيل النقاز ليقرر الفرنسي باتريس كارتيرون الاعتماد على القائد حازم إمام بصورة أساسية مع تصعيد الناشئ أحمد عيد.