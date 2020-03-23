العجيري: أتوقع نجاح فايلر مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جلبريتو:

أكد هاني العجيزي لاعب الأهلي السابق، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للأهلي، يشبه في طريقته للبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق.

وقال العجيزي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" "لقد عشت فترة جيدة في الأهلي، قمت بالتقصير في حق نفسي كان يمكن أن أكون في مكانة أفضل، لكن أنا اشجع الأهلي بكل تأكيد".

وواصل "هناك تشابه كبير في بعض الأمور بين فايلر وجوزيه، لقد تعاملت مع البرتغالي وعندما أشاهد ما يقوم به فايلر أجد هناك تشابه كبير، لهذا أتوقع نجاحه مع الأهلي".

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وأكمل "فايلر أيضا يتمتع بدعم وثقة الإدارة، لا أحد يتدخل في عمله، في الأهلي لا يوجد تعامل بالقطعة، هناك مساحة للجهاز الفني، كل تلك العوامل ستساعد فايلر في مشواره مع الأهلي".

وواصل "فيما يخص الحديث عن التعامل النفسي مع لاعبي ليفربول بسبب الأحداث الجارية، اتذكر ما فعله معنا جوزيه من قبل في النادي الأهلي".

واختتم "قبل أحد المباريات النهائية اصر جوزيه على تواجد طبيب نفسي لكي يخفف الضغط علينا، اتذكر كل ما حدث في هذا اليوم وكيف ساهم قرار جوزيه في تتويجنا باللقب".