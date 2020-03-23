إنفانتينو: نتمسك بأن تصبح الأمور أفضل.. لكن علينا أيضًا الاستعداد للأسوأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن التحديات التي يواجهها فيفا بسبب أزمة فيروس كورونا، وضعية الدوري الايطالي باعتبار أن إيطاليا من أكثر الدول الأوروبي تضررًا بسبب الوباء.

وخلال حوار صحفي أجرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" قال إنفانتينو: "الصحة تأتي أولاً ، ثم أي شيء آخر، نتمسك بأن تصبح الأمور أفضل لكن علينا أيضًا الاستعداد للأسوأ".

وأضاف: "بدون ذعر ، لنبقى واضحين، سنلعب مرة أخرى عندما نتمكن من القيام بذلك، مع ضمان عدم تعرض صحة أي شخص للخطر".

وتابع: "الاتحادات جاهزة لمتابعة توصيات الحكومات ومنظمة الصحة العالمية، نشكر الأطباء والممرضات وجميع الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين.. إنهم أبطال".

ويشير إنفانتيو إلى أن "فيفا" يمكنه مساعدة الجميع قائلًا: "لقد تحلينا بروح التعاون والتضامن مع أوروبا وأمريكا الجنوبية، الآن، علينا التفكير في وضعية المنتخبات الوطنية والتعديلات المؤقتة، إلى جانب التعويضات وفقًا للوائح".

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وواصل: "نحن بحاجة لحماية عقود اللاعبين، وتحديد فترات الانتقالات الصيفية وفقًا للوضع الجديد، لكن ليس لدينا خيار، علينا جميعا أن نقدم تضحيات".

وأردف: "سبق وتعاون فيفا مع منظمة الصحة العالمية لمدة أربع سنوات لتعزيز أسلوب حياة صحي، لكن الآن نحن في حالة طارئة، أطلقنا حملات توعية مؤخرًا لتعريف الناي بكيفية غسل اليدين، والمسافة والاتصال مع الآخرين".

وأكد انفانتينو، أن فيفا مستعد لتقديم المساعدات المالية وقال: "بفضل وضعنا المالي الجيد يمكننا اقتراح بعض التدابير، قدمنا 10 ملايين دولار لصندوق منظمة الصحة العالمية، ثم إنشاء صندوق عالمي لمساعدة كرة القدم".

وواصل: "الصحة على رأس الأولويات وعلينا اتخاذ تدابير استثنائية، نحن دائما على استعداد لمساعدة المحتاجين، اليوم أوروبا وأمريكا الجنوبية، وغدًا قد يكون هناك آخرون".

وحول الانتهاء من الدوري الإيطالي موسم 2019/2020 بالنظر للوضعية السيئة في إيطاليا قال رئيس فيفا: "القرار ليس في يد فيفا، ليس صوابا التحدث عن شئ في الوقت الحالي، ولكن إذا طُلب مني سأقول رأيي، لكن كرة القدم والكالتشيو ، لا تبدو أهم الأشياء في الوقت الحالي".