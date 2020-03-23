إيتو يوجه رسالة لـ"الأفارقة" بسبب انتشار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو، لاعب برشلونة وتشيلسي السابق، رسالة إلى الشعوب الأفريقية، في ظل الظروف التي تمر بها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكتب إيتو عبر حسابه على موقع "انستجرام":" اخواني واخواتي الأفارقة لقد استولى فيروس كورونا على حياتنا مع الخبث والغطرسة وبدون سابق إنذار".

وأضاف:" لا يعرف العرق أو الدين أو الأحزاب السياسية، يضحك ويقتل الأغنياء مثل الفقراء حتى في البلدان التي يكون فيها البحث ناجحًا بما فيه الكفاية، فإن العواقب وخيمة غير متوقعة".

وتابع:" أطلب منكم احترام التعليمات الصادرة عن سلطات بلادنا ومنظمة الصحة العالمية، دعونا نفعل ذلك لأنفسنا، لأطفالنا، لوالدينا، لجيراننا، لأفريقيا".