محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
وجه الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو، لاعب برشلونة وتشيلسي السابق، رسالة إلى الشعوب الأفريقية، في ظل الظروف التي تمر بها بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكتب إيتو عبر حسابه على موقع "انستجرام":" اخواني واخواتي الأفارقة لقد استولى فيروس كورونا على حياتنا مع الخبث والغطرسة وبدون سابق إنذار".
وأضاف:" لا يعرف العرق أو الدين أو الأحزاب السياسية، يضحك ويقتل الأغنياء مثل الفقراء حتى في البلدان التي يكون فيها البحث ناجحًا بما فيه الكفاية، فإن العواقب وخيمة غير متوقعة".
وتابع:" أطلب منكم احترام التعليمات الصادرة عن سلطات بلادنا ومنظمة الصحة العالمية، دعونا نفعل ذلك لأنفسنا، لأطفالنا، لوالدينا، لجيراننا، لأفريقيا".
كانت هذه تفاصيل خبر إيتو يوجه رسالة لـ"الأفارقة" بسبب انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.