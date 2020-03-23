قرار جديد من آرسنال بشأن العودة للتدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تراجع نادي أرسنال عن قرار عودة اللاعبين إلى التدريبات، وطالبهم باستمرار البقاء في المنزل لإنقاذ الأرواح من وباء (Covid 19).

وتسبب الفيروس المعروف عالميا باسم "كورونا" في تعليق كافة الأنشطة في جميع أنحاء العالم، ومن بينها إنجلترا التي قررت تعليق المباريات المحلية حتى نهاية أبريل المقبل.

وكان ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وكالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، قد تعرضا للإصابة بفيروس كورونا، كما أكد ليستر لإصابة بعض لاعبيه بالوباء ذاته.

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وكان آرسنال قد قرر في وقت سابق، عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل (24 مارس الجاري)، وبحسب بيان صادر عن آرسنال قال خلاله أنه من "غير المناسب" العودة إلى التدريبات في الوقت الحالي، على الرغم من تحسن حالة ميكيل أرتيتا مدرب الفريق.

وقال البيان: "كان من المقرر أن يعود لاعبو الفريق الأول إلى التدريب يوم الثلاثاء المقبل بعد إكمال 14 يومًا من العزلة".

وأضاف: "نتيجة للوضع الحالي، سيكون من غير المناسب وغير المسؤول أن نطلب من اللاعبين العودة في هذا الوقت، لذلك يبقى فريقنا الأول من الرجال والنساء واللاعبين في الأكاديمية في المنزل.. ابقوا في المنزل وأنقذوا الأرواح".

جدير بالذكر أن آرسنال يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.