الاستعانة بطبيب نفسي.. ليفربول يحاول تخفيف القلق على لاعبيه بشأن بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية إن نادي ليفربول الإنجليزي، استعان بطبيب نفسي يُدعى لي ريتشاردسون لتخفيف القلق على لاعبي الريدز بشأن لقب الدوري الإنجليزي.

وانقلبت الأمور رأسًا على عقب، فبعدما كان ليفربول على بعد خطوتين فقط من التتويج بلقب بريميرليج الغائب منذ 30 عامًا، اجتاح العالم فيروس (Covid 19) المعروف باسم فيروس كورونا، وتسبب في تعليق كافة الأنشطة في جميع أنحاء العالم.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني (ويتبقى له مؤجلة ضد آرسنال)، ومع تزايد الضغوطات، نادت بعض الأصوات مطالبة بضرورة إلغاء الموسم.

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وبحسب ما ذكره تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطاينة، فإن ليفربول استعان بطبيب علم النفس الرياضي لي ريتشاردسون، ليلعب دورًا رئيسيًا في المساعدة على تخفيف أي قلق، قد يعاني منه لاعبو النادي خلال فترة العزل الصحي.

وأضافت "ديلي ميل" أنه تم الحديث مع اللاعبين حول ضرورة الحفاظ على التوازن النفسي، وتذكريهم بشكل دائم بما يمكنهم وما لا يمكنهم التحكم به، وحثهم على قبول الوضع الحالي.

كما حث اللاعبين على الحفاظ على روح الدعابة، ولكن عليهم الحذر عندما يتعلق الأمر بمشاركات وسائل التواصل الاجتماعي.