محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
حرص المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز لاعب نادي الهلال السعودي، على توجيه رسالة خاصة لمواطنه بليز ماتويدي نجم يوفنتوس الايطالي.، وذلك بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال جوميز في تصريحات نقلها موقع "ماكسي فووت" الفرنسي: ""أنا حزين لما حدث له، أنه يتمتع بشخصية كبيرة ويضع الأمور في نصابها دائمًا ، لذلك أعرف أنه سيكون قويا ولكن من ناحية أخرى نحن جميعا آباء لعائلات وهذا الأهم".
وسبق لجوميز أن لعب إلى جانب ماتويدي، في فريق سانت اتيان، حيث لعب الأول للفريق في الفترة ما بين عامي 2004 و2009، فيما لعب ماتويدي لسانت اتيان بين عامي 2007 و2011 قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان ومنه إلى يوفنتوس.
وكان نادي يوفنتوس الايطالي أعلن عن إصابة بليز ماتويدي بفيروس كورونا لينضم إلى زميله دانيللي روجاني والأرجنتيني باولو ديبالا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة لاعب الهلال السعودي لمواطنه في يوفنتوس بعد إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.