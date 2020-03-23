رسالة لاعب الهلال السعودي لمواطنه في يوفنتوس بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حرص المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز لاعب نادي الهلال السعودي، على توجيه رسالة خاصة لمواطنه بليز ماتويدي نجم يوفنتوس الايطالي.، وذلك بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال جوميز في تصريحات نقلها موقع "ماكسي فووت" الفرنسي: ""أنا حزين لما حدث له، أنه يتمتع بشخصية كبيرة ويضع الأمور في نصابها دائمًا ، لذلك أعرف أنه سيكون قويا ولكن من ناحية أخرى نحن جميعا آباء لعائلات وهذا الأهم".

وسبق لجوميز أن لعب إلى جانب ماتويدي، في فريق سانت اتيان، حيث لعب الأول للفريق في الفترة ما بين عامي 2004 و2009، فيما لعب ماتويدي لسانت اتيان بين عامي 2007 و2011 قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان ومنه إلى يوفنتوس.

وكان نادي يوفنتوس الايطالي أعلن عن إصابة بليز ماتويدي بفيروس كورونا لينضم إلى زميله دانيللي روجاني والأرجنتيني باولو ديبالا.