"إصابات خطيرة".. تحذيرات أطباء الدوري الإنجليزي حال عودة النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حذر أطباء بأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، من العودة لاستئناف مسابقة البريميرليج وإنهائها بحلول 30 يونيو القادم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن ضغط إقامة المباريات بعد فترة من توقف النشاط والراحة، سيكون إمكانية معاناة اللاعبين من إصابات عضلية خطيرة أكبر

وتسعى رابطة الدوري الإنجليزي إلى استئناف المسابقة لإنهاء الموسم لتجنب مشكلات تعاقدية وقانونية، قبل 9 جولات من نهاية المسابقة.

واتخذ مسؤولو الكرة الإنجليزي قرارًا منتصف مارس الماضي بإيقاف النشاط حتى الرابع من إبريل، قبل تمديد إيقاف النشاط لآخر الشهر بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، إن هناك شك كبير في استئناف النشاط بالأول من مايو، في الوقت الذي يسود فيه اعتقاد بين الأندية بأن النشاط لن يستأنف قبل يونيو على أقل تقدير، وبالتالي سيضطر الفريق للعب مباراتين أو 3 مباريات في الأسبوع، من أجل إنهاء المسابقة في شهر.

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وستواجه الأندية المشاركة في المنافسات الأوروبية ببطولتي دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، وكذلك مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، أزمة أكثر، وسيصبح اللاعبون أكثر عرضه للإصابة، والتعرض لمشكلات عضلية، وفي الأتار.

وأوضح أحد الأطباء في تصريحات لديلي ميل، أنه من الصعب اللعب يوم السبت والأربعاء، والسبت من الأسبوع التالي، والذي سيزيد من الإصابات دون شك، وخاصة اللاعبين الذين لديهم تاريخ مع الإصابة سيكونون الأكثر تهديدًا، مثل هاري كين لاعب توتنهام، وراشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.

وأشار الطبيب الإنجليزي، إلى أن إنهاء الموسم في ذلك الوقت مع توالي المباريات، فسيكون هناك فترة أقصر قبل انطلاق الموسم المقبل، مما سيزيد من الإصابات والمتاعب بين اللاعبين، مع انطلاق الموسم الجديد.

ويتصدر ليفربول مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة من 29 مباراة، بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، حيث يحتاج الريدز لـ6 نقاط للتتويج رسميا ببطولة البريميرليج بعد غياب 30 عاما.

وتشهد المسابقة منافسة قوية على صراع التأهل الفرق الأربعة الأولى لدوري الأبطال، وكذلك مقاعد الدوري الأوروبي، بالإضافة لصراع مراكز الهبوط الثلاثة.