"استعدوا لطوكيو 2021".. رسالة استراليا للاعبيها بشأن الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

طالبت اللجنة الأولمبية الأسترالية الرياضيين في بلادها بالاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو باعتبارها ستقام في 2021 مؤكدة أن البعثة لا يمكن أن تتجمع للمشاركة في دورة أولمبية تنطلق فعالياتها في 24 يوليو المقبل.

وقال مات كارول الرئيس التنفيذي للجنة في بيان للجنة اليوم الاثنين : "لدينا رياضيون يقيمون بالخارج ورياضيون يدربون في مواقع مركزية بكل أنحاء أستراليا مع فرقهم ومن خلال برامجهم الخاصة... ومع القيود المفروضة على السفر وعلى نشاطات أخرى، يكون تجمع هؤلاء الرياضيين متعذرا".

ويأتي البيان بعدما أشارت اللجنة الأولمبية الدولية إلى احتمال تأجيل أولمبياد طوكيو.

وقال آيان تشيسترمان رئيس البعثة الأسترالية المقرر مشاركتها في أولمبياد طوكيو : "من الواضح صعوبة إقامة الأولمبياد في يوليو المقبل. رياضيونا كانوا رائعين في تعاملهم الإيجابي مع التدريبات والاستعدادات. ولكن الضغوط وهذه الشكوك تمثل تحديا كبيرا للغاية بالنسبة لهم".