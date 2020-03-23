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كندا تقرر عدم إرسال بعثة رياضية إلى أولمبياد طوكيو

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 قررت اللجنة الأولمبية الكندية عدم إرسال البعثة في الصيف المقبل للمشاركة بأولمبياد طوكيو 2020، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

 واتخذت اللجنة الأولمبية الكندية واللجنة الكندية للمعاقين، بدعم من لجان الرياضيين والمنظمات

الرياضية الوطنية والسلطات الكندية، قرارًا رسميًا بعدم إرسال فرق كندية إلى الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعاقين في صيف 2020.

 ودعت الأولمبية الكندية، كل من منظمة الصحة

العالمبة واللجنة الاولمبية الدولية والبارالمبية الدولية من أجل تأجيل دورة الألعاب الأولمبية لمدة عام واحد بسبب انتشار فيروس كورونا المنتشر في العديد من بلدان العالم.

 يذكر أن العديد من بلدان العالم اتخذت قرارًا حاسمًا بوقف جميع الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

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