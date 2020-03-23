شاهد.. وفاة والدة محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق

توفيت فجر اليوم الإثنين، والدة محمود فايز، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، ومحلل الأداء، بعد صراع مع المرض.

قال فايز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي

فيس بوك: "لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله توفيت فجر اليوم أمي الغالية بعد رحلة مع المرض.. البسمة الجميلة الدعوة الطيبة القلب الكبير".

وواصل بقوله: "للأسف أنا بره مصر ومش عارف أرجع، ربنا يصبرني ويربط على قلبي، ويغفر لها ويرحمها ويززقها الجنة، فوالله اديتنا الجنة في حياتها".