أوناجم يتعافى من الإصابة ويخوض برنامجًا تدريبيًا في المغرب

تعافى المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة بعد الخضوع لفترة تأهيلية.

قام الجهاز الفني للزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون، بالاطمئنان على حالة أوناجم، حيث أكد النجم المغربي أنه تعافى من الإصابة

التي كان يعاني منها بعد مباراة الترجي بذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخضع الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي لبرنامج تدريبي في المغرب.