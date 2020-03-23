مرتضى منصور يصدر قرارًا بتعقيم نادي الزمالك يوميًا

أصدر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تعليماته بإجراء عمليات التعقيم والصالات والقاعات يوميًا، وكذلك أمام جميع بوابات النادي. كما قرر إجراء عمليات شاملة بشكل يومي لجميع مرفقات النادي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وشدد منصور على إجراء عمليات التعقيم للصالات والقاعات وحميع بوابات نادي الزمالك. وكان الزمالك أعلن الأسبوع الماضي إغلاق بوابات النادي أمام أعضائه كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

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