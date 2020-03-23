أحمد حجازى : أقضى إجازتى فى الإسماعيلية.. ولم أدخل الحجر الصحى فى إنجلترا

أبدى أحمد حجازى، نجم المنتخب الوطنى لكرة القدم والمحترف ضمن صفوف وست برومتش الإنجيلزى، دهشته مما تردد عن دخوله الحجر الصحى بإنجلترا، بعد إصابة أحد زملائه فى الفريق الإنجيلزى بفيروس كورونا.

وقال «حجازى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»:

«أنا موجود فى الإسماعيلية مع أسرتى منذ أكثر من ١٥ يوماً، ولا يوجد أى اشتباه بإصابتى بفيروس كورونا، وخضعت للفحص بمطار القاهرة بمجرد وصولى، ولم أدخل الحجر الصحى فى إنجلترا كما تردد».

وكشف حجازى لـ«الوفد»: «زميلى فى الفريق الإنجيلزى لم يصب بفيروس كورونا كما أشيع، بل اشتباه، وجاءت نتائج التحاليل سلبية، ولم يؤكد رسمياً إصابته بهذا الفيروس».

وشارك اللاعب المصرى الدولى مع فريقه الإنجيلزى فى 13 مباراة هذا الموسم، وعاد بعد توقف نشاط كرة القدم فى العالم.