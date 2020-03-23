4 حراس على رادار الأهلي بعد رحيل إكرامى.. وترشيح أكرم توفيق لخلافة عاشور

يدرس مسئولو لجنة التخطيط بالنادى الأهلى مسألة عودة أكرم توفيق، لاعب وسط المنتخب الأوليمبى، المعار إلى نادى الجونة، فى الموسم الجديد من أجل خلافة حسام عاشور، لاعب الوسط، الذى ينتهى عقده بانتهاء الموسم الحالى مع الفريق، وأعلنت القلعة الحمراء عدم تجديد عقده.

يناقش مسئولو الأهلى تدعيم الصفوف بلاعب وسط آخر على حساب حسام عاشور بجانب تصعيد اللاعب عربى بدر من فريق الشباب خلال المرحلة الماضية، وتتجه الأنظار إلى أكرم توفيق الذى يتابعه الجهاز الفنى لتقييم مستواه ومعرفة إمكان عودته فى الموسم المقبل.

تم طرح فكرة التعاقد مع نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق بيراميدز والمنتخب الوطنى، للانضمام للأهلى فى الموسم الجديد، إلا أن إعلان اللاعب تجديد عقده لمدة 4 مواسم قادمة مع

بيراميدز جعل الأهلى يصرف النظر، خصوصًا أن بيراميدز سوف يغالى فى طلباته بعد تجديد عقد اللاعب، وتم طرح اسم محمد عبدالعاطى، لاعب وسط وادى دجلة أيضاً، وتم ترشيحه لفايلر من أجل تقييم مستواه فى المرحلة المقبلة والمقارنة بين التفاوض مع عبدالعاطى، أو الاستعانة بخدمات أكرم توفيق.

فى المقابل تم ترشيح 4 حراس مرمى لمتابعتهم تمهيداً للتعاقد مع أحدهم فى الموسم المقبل لتعويض رحيل شريف إكرامى حارس مرمى الفريق، وهم أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز، ومحمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى، ومحمود جاد حارس مرمى إنبى، ومحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، وإن كانت فرصة

حارس إنبى الأكبر، خصوصًا أنه صغير السن ويقدم مستويات مميزة مع الفريق البترولى.

وأحالت لجنة التخطيط مسألة رحيل اللاعب المغربى وليد آزارو نجم الفريق نهائياً لنادى الاتفاق السعودى إلى المدرب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، خصوصًا أن اللاعب تمت إعارته لنهاية الموسم.

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وطلب الاتفاق السعودى ضم آزارو نهائياً، ولكن المفاوضات ستكون مرهونة بقرار فايلر بعودة اللاعب، أو تجديد إعارته، أو السماح برحيله نهائياً خلال المرحلة المقبلة، إذا وافق المدرب السويسرى ووفقاً للعرض المالى المطروح.

ويحسم فايلر أيضاً إمكان حسم التعاقد مع لاعب أجنبى جديد بناءً على قراره بشأن آزارو والأنجولى جيرالدو دا كوستا جناح الفريق الأحمر فى ظل أنباء عن رغبة الأهلى فى ضم جناح آخر بخلاف جيرالدو.

ويدرس المدرب السويسرى الاستعانة بلاعب أجنبى جديد فى مركز الجناح الهجومى، ولكن إدارة القلعة الحمراء ستحسم الملف مع فايلر خلال المرحلة المقبلة من أجل تسويق جيرالدو وآزارو بالشكل المطلوب لدعم الأهلى مالياً لتمويل الصفقات الجديدة.