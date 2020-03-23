برنامج تدريبى يومى للاعبى إنبى «من منازلهم»

قدم حلمى طولان، المدير الفنى لفريق إنبى، للاعبيه برنامجاً تدريبياً لتنفيذه فى المنزل بعد قرار تعليق النشاط الكروى والتدريبات حتى نهاية مارس الجارى بسبب انتشار وباء كورونا عالمياً.
يتضمن البرنامج جانباً بدنياً للحفاظ على اللياقة البدنية من خلال أجهزة اللاعبين فى المنزل أوالأداء الفردى العادى فى حال عدم وجود أجهزة للجيم.
وأكد طولان أن الفترة الحالية صعبة على الجميع والمشكلة تعانيها كل الأندية، مشيراً إلى أن كل خمسة أيام تتم مراجعة ما تم مع اللاعبين من
وأضاف طولان أنه يتمنى العودة سريعاً للنشاط مع انحسار أزمة الوباء لتأثير ذلك على الجوانب الفنية على المدى القصير والطويل للاعبين خاصة مع غياب الحضور الجماهيرى للملاعب بجانب تأثر العاملين فى المجال الرياضى أيضاً مادياً بشكل أو بآخر مثله مثل بقية القطاعات على مستوى الجمهورية.
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