بسبب الزمالك.. "كاف" يطالب اتحاد الكرة برد "الأمانة"

طالب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مسئولى اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برد المبالغ التى تم إرسالها إلى نادى الزمالك على سبيل الأمانة، والخاصة بفوز الفريق الأول لكرة القدم ببطولة الكونفيدرالية، وكذلك السوبر الأفريقى، والتأهل لدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، وعدم خصم أى مبالغ منها بدعوى أنها

مديونيات على القلعة البيضاء، لأن ذلك يعتبر مخالفاً للوائح، وتم إجراء اتصالات من مسئولى الكاف بالجبلاية لحسم هذا الأمر سريعًا.

كان المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى، أجرى اتصالات مع المهندس هانى أبوريدة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى، وأحمد أحمد

رئيس الكاف، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مشدداً على أن موقف اللجنة المؤقتة يثير العديد من علامات الاستفهام، وأن إرسال تلك المستحقات إلى الجبلاية كان بهدف الحفاظ على هذه الأموال خوفاً من الحجز عليها فى حال إيداعها فى البنوك من ممدوح عباس الرئيس الأسبق للنادى الذى تسبب فى حدوث أزمة مالية أدت إلى تأخر صرف مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية ورواتب العاملين.