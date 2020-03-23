كارتيرون يحسم مصير المعارين.. وبن عيادة يكشف حقيقة مفاوضات القلعة البيضاء

طلب الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الذى رفض السفر إلى بلاده فى فترة توقف الدورى، عدة شرائط لمباريات فريق الرجاء المغربى لدراستها مع معاونيه سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز وعمرو عبدالسلام مستغلاً فترة الراحة للوقوف على مستوى بطل المغرب الذى سيلتقى به الزمالك أول مايو المقبل فى ذهاب دور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا.

فى الوقت الذى طالب فيه مجلس الإدارة المدير الفنى

بحسم موقف اللاعبين المعارين إلى أندية أخرى وإبلاغ المجلس بمن يحتاج إليه فى الموسم الجديد خصوصاً أن إعارتهم ستنتهى فى مايو، وهم المغربى حميد إحداد المعار إلى نادى الرجاء وأحمد فتوح المعار إلى نادى سموحة والثنائى أحمد رفعت ورزاق سيسيه المعارين إلى نادى الاتحاد السكندرى، ويعتبر أحمد فتوح الأقرب إلى العودة لدعم مركز الظهير الأيسر.

على جانب آخر كشف حسين بن عيادة ظهير أيمن فريق شباب قسنطينة الجزائرى عن حقيقة مفاوضات الزمالك معه، وقال بن عيادة فى تصريحات نقلتها صحيفة «الشروق الجزائرية»: «الزمالك فريق كبير ولكن لم يتحدث معى أى مسئول من الزمالك بشكل مباشر أو غير مباشر».

وأضاف: «عقدى ممتد مع شباب قسنطينة لثلاثة أشهر وبعدها سأدرس العروض المقدمة بشكل رسمى مع وكيلى وسأختار أنسبها بكل تأكيد».

وكانت بعض التقارير أشارت إلى رغبة الزمالك فى التعاقد مع بن عيادة لتدعيم مركز الجهة اليمنى.