أندية قمة المظاليم تخشى إلغاء الدورى

تخشى أندية الدورى الممتاز «ب» لكرة القدم بمجموعاته الثلاثة خاصة المتصدرين لها، من استمرار أزمة تفشى وباء كورونا وتجميد النشاط الكروى حتى نهاية الموسم، وبالتالى صعوبة تحديد الفرق الثلاث الصاعدة للدورى الممتاز.

ويتنافس فى مجموعة القاهرة ثلاثة أندية على الصعود لدورى الأضواء والشهرة وهى سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة يليه الداخلية 31 وبتروجت 29 نقطة.

ويتبقى 5 جولات لكل فريق بعد أن لعب

كل منها 17 جولة واشتعل الصراع مؤخراً مع الأندية الثلاثة رغم أن سيراميكا كان يتفوق مع نهاية الدور الأول بـ12 نقطة، واستمر نزيف نقاطه حيث لم يحقق أى فوز فى 6 لقاءات متتالية مكتفياً بالتعادل.

مسئولو الأندية الثلاثة بمجموعة القاهرة يرون أن فرص صعودهم متساوية رغم تصدر سيراميكا، وزاد من

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الطموحات تراجع مستوى المتصدر ما أعطى ناديى الداخلية وبتروجت الآمال فى استعادة القمة والتأهل سريعاً للدورى الممتاز بعد هبوطهما فى الموسم الماضى.

وأكد علاء عبدالعال، المدير الفنى لبتروجت، أنه يأمل أن يعود النشاط الكروى مع شهر أبريل على أن تقام الجولات الخمس بعد شهر رمضان فى حال استمرار أزمة كورونا خاصة أن الجولات الثلاث تحتاج لمدة شهر فقط للانتهاء منها لو أقيمت كل جولة فى أسبوع على سبيل المثال ويتبقى شهران راحة سلبية قبل انطلاق الموسم الجديد 2020/ 2021.