نجم أهلي جدة السابق يُشعل الغضب في التشيك والإعلام يصفه بـ “المرتزق”!

توقع له الكثيرون أن يتألق رفقة أهلي جدة السعودي، وأن يكون صفقة مميزة، لكن الروماني نيكولاي ستانسيو لم يكن على قدر التوقعات، وفشل فشلاً ذريعًا في تقديم أوراق اعتماده مع الراقي ليرحل بعد 6 أشهر فقط من حضوره إلى النادي.

ستانسيو صاحب الـ26 عامًا كان انضم إلى صفوف أهلي جدة في 29 يناير 2019، قادمًا من سبارتا براج التشيكي نظير مبلغ ضخم قيل أنه تجاوز الـ 8 ملايين دولار (حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي).

وقد لعب ستانسيو مع الفريق الأهلاوي 10 مباريات فقط، سجل خلالهم هدفين وصنع 3 أهداف، ورحل في يوليو 2019 إلى سلافيا براج التشيكي، ومنذ ذلك الحين والمشاكل تلاحقه.

التراجع مستمر

المسيرة السيئة للاعب الروماني تواصلت مع فريقه الجديد، وأفادت صحيفة “prosport” أن محترف أهلي جدة السابق تعرض لانتقادات شديدة في التشيك بسبب مستواه المتواضع هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة موضحة أن وسائل الإعلام التشيكية تتهم ستانسيو باللاعب المرتزق الذي يركز على حصد الأموال من خلال راتب مرتفع للغاية دون تقديم شيء يذكر لفريقه سلافيا براج.

وقالت الصحيفة الرومانية “يتعرض نيكولاي لهجوم قوي في جمهورية التشيك. استغل الصحفيون حقيقة أن البطولة توقفت بسبب تهديد فيروس كورونا COVID-19 وقاموا بتحليل جدي للمباريات التي لعبها ستانسيو، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أنه يتقاضى أجراً جيداً مقابل ما يقدمه”.

طامع في المال فقط

قال المصدر ذاته “الصحفيون في التشيك يقولون أنه انتقل إلى الأهلي السعودي من أجل المال، وهو ما اتضح لاحقا، لم يُركز كثيرًا في التدريبات. ربما اعتقد أنه كان كافيا لمثل هذه البطولة، كان التزام اللاعب الروماني مع الأهلي مشكلة كبيرة”.

وأضافت نفس الصحيفة: “خلال هذه الفترة الغير مستقرة جاء عرض الإنقاذ من سلافيا براغ، وتم اكتشاف أن نيكولاي ليس لديه مشكلة في ارتداء قميص الفريق الغريم اللدود لسبارتا براج، فريق ستانسيو السابق”.

“وافقت إدارة سلافيا على الصفقة بمطالب الأهلي المادية وعاد الروماني الدولي إلى براغ. حصل اللاعب على راتب ملكي، وتوقع الجميع تطورًا في مستواه، على الأقل كما كان في سبارتا”.

وأشارت إلى أنهم في التشيك أدركوا أن نيكولاي حتى الآن لا يجتهد كثيرا، ولهذا قرر المدرب إرساله إلى مقاعد البدلاء، واختتمت الصحيفة الواسعة الانتشار في رومانيا “بعد رحيل توماس سوسيك وجوزيف هوسباور، كان على نيكولاي أن يصبح لاعبًا رئيسيًا في الفريق. ومع ذلك فقد ثبت العكس. مساهماته الهجومية سيئة وأدائه أبعد ما يكون عن الجودة. هذا ما يحدث عندما تريد السخرية من منافسك”.

أرقام متواضعة

وكان محترف الأهلي السابق نيكولاي ستانسيو قد انتقل إلى سلافيا براج في صيف عام 2019 مقابل 4 مليون يورو، ووفقًا للصحافة التشيكية، فإن الراتب السنوي للاعب هو 1.2 مليون يورو، وقد شارك الروماني مع سلافيا براج في 29 مباراة وسجل هدفين وصنع خمس تمريرات حاسمة.