رياضة | أزمة جديدة تضرب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تضرب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أزمة جديدة حال استئناف الدوري الإسباني بعد انتهاء فيروس كورونا.

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ويمتلك زيدان في قائمة ريال مدريد حارسين كبار هما تيبو كورتوا وألفونس أريولا لكن الأخير معار من باريس سان جيرمان حتى نهاية شهر يونيو وفي حالة استمرار البطولة لما بعد شهر يوليو فإن أريولا سيعود إلى فريقه.

وأشارت صحيفة موندو ديبفورتيفو إلى أنه من الممكن اتفاق ريال مدريد وباريس سان جيرمان على استمرار اللاعب لما بعد شهر يوليو.