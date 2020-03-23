رياضة | ظهير بايرن ميونيخ يصدم جوارديولا ويحدد وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهير بايرن ميونيخ يصدم جوارديولا ويحدد وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب اللاعب النمساوي ديفيد الابا لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعدما اقترب عقده من الانتهاء مع النادي البافاري.

وكان قد أبدى المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رغبته في ضم اللاعب في الموسم القادم، وذلك بعد الأزمة التي يواجهها في مركز الظهير الأيسر.

ووفقا لتقارير ألمانية حسب صحيفة ‏بيلد، إن ديفيد آلابا سيرفض عرض مانشستر سيتي، ويفضّل الإنتقال إما لبرشلونة أو ريال مدريد لحصد المزيد من البطولات والحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

ويرى ألابا أن فرصة مشاركته بشكل أساسي في برشلونة وريال مدريد ستكون أكبر، حيث يعاني البارسا بعد زيادة سن جوردي ألبا، وأيضا يعاني الريال من نفس الأزمة مع البرازيلي مارسيلو.