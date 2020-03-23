رياضة | تطورات جديدة حول إصابة كريم نيدفيد في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة حول إصابة كريم نيدفيد في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمتابعة أخر متسجدات حالته الطبية الخاصة بركبته مع الطبيب الألماني المعالج له وذلك عن طريق الكونفرس كول، وذلك بعدما تم تأجيل سفر اللاعب إلى ألمانيا بسبب فيروس كورونا

وكان نيدفيد قد حدد الأول من إبريل المقبل موعدًا للسفر إلى ألمانيا لمتابعة الجراحة الثالثة التي أجراها في ركبته لكن أزمة تعليق الطيران بسبب فيروس كورونا أجبرت اللاعب على تأجيل سفره إلى أواخر الشهر المقبل بالتنسيق مع الطبيب الألماني.

والجدير بالذكر أن نيدفيد يغيب عن الأهلي منذ 11 شهر تقريبا بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام مصر المقاصة بالدوري في الموسم الماضي.