رياضة | مصير أولمبياد طوكيو.. وكندا أول البلاد التي تعلن عدم السفر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصير أولمبياد طوكيو.. وكندا أول البلاد التي تعلن عدم السفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال الجميع لا يعلم متى الأن إمكانية إقامة أولمبياد طوكيو 2020، والمقرر إقامتها فى الفترة من 22 يوليو وحتي 8 أغسطس القادم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد فى عدد كبير من الدول فى العالم، مما يُهدد إقامة الاولمبياد هذا العام.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قام بتأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، للعام القادم بسبب وباء فيروس كورونا، بينما قام أيضًا اتحاد أمريكا الجنوبية بتأجيل كوبا أمريكا للعام القادم، ونعيش فى الأيام الحالية، دون أى نشاط رياضي فى العالم بسبب فيروس كورونا، مما يجعل إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 وارد بقوة.

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وكانت اللجنة الأولمبية الكندية ، هي أول من طالب بالتأجيل، وعدم لعب الاولمبياد في موعدها، وجاء ذلك فى بيان رسمي، اليوم، الاثنين، كالأتى :

"إن اللجنة الأولمبية الكندية تحث على وجه السرعة اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الأولمبية البارالمبية على تأجيل دورة الألعاب المقبلة في طوكيو لمدة عام، وتقدم دعمها الكامل على مساعدتهم في إعادة جدولة البطولة واختيار الموعد المناسب لإقامتها، لا يوجد شئ أهم من صحة وسلامة الرياضيين والمجتمع العالمي، ولذلك لن يسافر أي رياضي بالبلاد إلى طوكيو إلا في حالة تأجيل الدورة".

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، امس، الاحد، أنها ستقرر في خلال 4 أسابيع ما إذا كانت ستؤجل دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 في طوكيو بسبب فيروس كورونا المستجد أم ستقام فى موعدها.