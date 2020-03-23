رياضة | كيف سيؤثر فيروس كورونا على الميركاتو الصيفي في أوروبا ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف سيؤثر فيروس كورونا على الميركاتو الصيفي في أوروبا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب فيروس كورونا العالم خلال الفترة الأخيرة، مما قد تسبب في توقف النشاط الرياضي في معظم الدول حول العالم خلال الفترة الاخيرة، وأيضاً تسبب في إلغاء بطولتي اليورو وكوبا أمريكا خلال هذا الصيف.

ومن المقرر أن تعود بعض الدوريات خلال نهاية شهر أبريل المقبل وبداية شهر مايو في حال تحسنت الأوضاع بشكل عام، وأيضا من الممكن أن يتم إلغاء بعض البطولات هذا الموسم.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة "موندوديبورتيفو"، إن فيروس كورونا سيعود بسوق الانتقالات لسعره الطبيعي خلال الميركاتو الصيفي بعد ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة.

وذلك بسبب الازمة التي تعيشها اوروبا والعالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا، وسوف تؤثر على سوق الانتقالات، وسيكون سقف الصفقات التي تُدفع بشكل فوري هو 100 مليون يورو، وعلى الاغلب ستكون العمليات في السوق هي مقايضة لاعبين بين الاندية.