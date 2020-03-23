رياضة | قرار مفاجئ من كيكي سيتين بشأن مستقبل ديمبلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من كيكي سيتين بشأن مستقبل ديمبلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة مستقبل اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق من البقاء اول الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة سبورت، إن كيكي سيتين وابيدال السكرتير الرياضي للنادي يريدان استمرار ديمبيلي للموسم القادم أيضا 2020/2021.

وأوضحت الصحيفة إلى أن على الرغم من ان التوقيع مع ديمبيلي هو الاسوء في تاريخ البارسا، بسبب الاصابات المتكررة للفرنسي، إلا أن ابيدال وسيتين يعتقدان ان اللاعب يمكن ان ينفجر بموهبته مرة اخرى.

وغاب عثمان ديمبلي عن البارسا لمدة تصل إلى 4 اشهر خلال الموسم الجاري، وسوف يعود من الإصابة خلال بداية الموسم المقبل مع فترة الإعداد للفريق.