رياضة | مقصلة أرتيتا.. آرسنال يتخلى عن 5 من لاعبيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقصلة أرتيتا.. آرسنال يتخلى عن 5 من لاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الإنجليزية أن مدرب رسنال ميكيل أرتيتا سيتخلى عن خمسة من لاعبي الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

على الرغم من أن المدفعجية تم تصنيفهم بالبعد عن تصفيات دوري أبطال أوروبا ، إلا أن مجموعة الدوري الممتاز لا تزال مرتبطة بعدد من الإضافات البارزة.

ومع ذلك ، يدرك أرتيتا أنه يجب عليه بيع العديد من لاعبين الفريق إذا كان يرغب في ختم بصمته مع الجانرز.

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وفقًا لصحيفة The Mirror ، حدد المدرب الإسباني خمسة لاعبين سيكونون خارج فريق آرسنال قبل بدء الموسم المقبل.

وضمت قائمة ررتيتا للخروج الأسماء التالية: شكودران موستافي وسكراتيس وكولاسيناك و محمد النني وهنريخ مخيتاريان.

ومن جانبه أيضا إذا لم يبرم بيير إميريك أوباميانج عقدًا جديدًا مع آرسنال ، فقد يتم أيضًا إدراج في هذه القائمة.