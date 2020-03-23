رياضة | محمود علاء يكشف سر صحوة فبراير

أكد محمود علاء، مدافع فريق الزمالك، أن شخصية لاعبي القلعة البيضاء هي من صنعت الفارق بعد البداية غير الجيدة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال علاء في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "قيل إن الزمالك وقع بعد البداية غير الجيدة بدأنا دوري الأبطال بخسارة ثم عدنا للدوري بخسارة". وأضاف: "شخصية اللاعبين صنعت الفارق ورغم تخوف الكثيرين إلا أننا تجاوزناه بفضل الشخصية القوية والتلاحم بين اللاعبين والإدارة". وتابع: "لم يكن مقبولا أن نخسر مباراتين متتاليتين، وكل مكسب لنا في الدوري أعاد لنا الثقة وتعاهدنا سويا أن لا يمر الموسم إلا ولدينا بطولتين". واستكمل: "تجاوزنا موقفا صعبا، وقيل عن اللاعبين أشياء خاطئة بأن كل هدفنا المال وأمور فرعية بعيدة عن الملعب".