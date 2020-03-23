رياضة | توقعات بعودة الدوري الإسباني في مايو

وتابع: "ربما تكون العودة قبل ذلك، لكن ذلك هو الموعد الذي نضعه في أذهاننا لنكون قادرين على استئناف المسابقة".

وفي تصريحات لصحيفة إل باييس، أوضح تيباس: "قرار الاتحاد الأوروبي "يويفا" بتأجيل "يورو 2020" كان موفقاً، مشيراً إلى أن ذلك يمنح كافة الاتحادات وروابط مسابقات الدوري فرصة إنهاء الموسم الحالي".

وكان "يويفا" قرر تأجيل كأس أمم أوروبا 2020 إلى صيف العام المقبل 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا.