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رياضة | توقعات بعودة الدوري الإسباني في مايو

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقعات بعودة في مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:07 ص

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بوابة الخليج 365
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توقع رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، عودة كافة المسابقات الأوروبية بما فيها ، مجدداً بحلول منتصف مايو المقبل، وذلك بعد فترة من التوقف الإجباري بسبب فيروس .
قال تيباس في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: "بحلول منتصف مايو المقبل، يجب أن نكون قادرين على العودة مرة أخرى، إلى جانب باقي البطولات الأوروبية الكبرى".
وتابع: "ربما تكون العودة قبل ذلك، لكن ذلك هو الموعد الذي نضعه في أذهاننا لنكون قادرين على استئناف المسابقة".
وفي تصريحات لصحيفة إل باييس، أوضح تيباس: "قرار الاتحاد الأوروبي "يويفا" بتأجيل "يورو 2020" كان موفقاً، مشيراً إلى أن ذلك يمنح كافة الاتحادات وروابط مسابقات الدوري فرصة إنهاء الموسم الحالي".

وكان "يويفا" قرر تأجيل كأس أمم أوروبا 2020 إلى صيف العام المقبل 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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