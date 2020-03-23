رياضة | رسميًا.. وافد جديد ينضم لفريق ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. وافد جديد ينضم لفريق ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير بريطانية اليوم الإثنين عن انضمام وافد جديد إلى نادي ليفربول الإنجليزي ليساعد اللاعبين والفريق في الحصول على لقب البريميرليج,

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطاينة ان فريق ليفربول استدعى طبيب نفسي الرياضي لي ريتشاردسون لتقديم النصائح للاعبين، من خلال الاعتماد على تقنيات التنفس لتخفيف التوتر الناتج عن التفكير الكبير بتأجيل حسم اللقب.

وتابعت الصحيفة أن نادي ​الريدز قام بمعالجة حالات من المشاكل النفسية لدى اللاعبين، والتي تعد أبرزها التوتر الشديد والتلهف الى حسم اللقب الذي غاب عن الفريق لثلاثين عاماً ​وهو الدوري الانجليزي الممتاز​ .

ومن جانبه قام الطبيب ريتشاردسون بتقديم نصائح للاعبين خاصة بالحجر الصحي الذي يخضع له اللاعبون حالياً بسبب فيروس ​كورونا​ المنتشر حول العالم.