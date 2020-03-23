رياضة | أول لاعب يصاب بفيروس كورونا يروي رحلته مع المرض وحتى التعافي منه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول لاعب يصاب بفيروس كورونا يروي رحلته مع المرض وحتى التعافي منه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أول لاعب ألماني من الدرجة الأولى أصيب بفيروس كورونا، لوكا كيليان، بأنه شعر "بالخوف" في بادىء الأمر، قبل أن يتعافى كلياً.

قال كيليان في مقابلة نشرتها صحيفة فستفالن بلات المحلية، اليوم الإثنين: "بدأت الأمور في 10 مارس مع شعور بحساسية في الحلق، وفي اليوم التالي بدأت أشعر بأوجاع في الرأس، لكني واظبت على التدريب".

وتابع: "وفي 12 مارس بدأت أشعر صعوبة في التنفس، ثم أصبح الأمر أقوى في اليوم التالي، حرارة مع رجفة قوية، في تلك اللحظة شعرت فعلاً بالخوف للمرة الأولى، استمر الأمر 4 أيام، قبل أن تنخفض حرارتي ثم بدأت أشعر بتحسن تدريجي من يوم إلى يوم".

ولم يدخل كيليان المستشفى للعلاج، لأن والدته ممرضة وقد اهتمت به في منزلهم الكائن في مدينة دورتموند، وختم قائلاً: "لو بقيت وحيداً في بادربورن لكنت ذهبت إلى المستشفى".