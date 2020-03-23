شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينا ويليامز: القلق من «الإصابة» وضعني على «حافة الهاوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت الأمريكية سيرينا وليامز، أنها تشعر بالضغط والقلق فى التعامل مع فيروس «كورونا» المستجد، خصوصاً إلى جانب ابنتها. الجميع يلتزم الحجر الصحى المنزلى، بمن فيهم اللاعبون، وأصبحت ويليامز مثلها مثل غيرها مقيّدة بالحجر المنزلى لتجنّب التقاط العدوى هى وعائلتها.

ونشرت المصنفة تاسعة عالمياً مقطع فيديو على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، تتحدث فيه عن تأثير فيروس «كورونا» عليها.

وقالت: فى البداية كنتُ أشعر وكأنه لا يمكن أن يؤثر «الفيروس» عليّ.

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وأضافت: «فجأة، أُلغيت بطولة إنديان ويلز، فقلتُ: حسناً، هذا غريب، لكن لديّ القليل من الوقت لأستمتع به».

وواصلت: «أدّى الوباء إلى إلغاء بطولات عدة، وبعد ذلك بدأتُ أشعر بالقلق. لقد أصبحتُ بعيدة جداً عن المجتمع ولفترة طويلة، والآن ينتابنى «الجنون» والغضب من أبسط الأمور».

وأردفت ويليامز: بسبب القلق أنا على حافة الهاوية، فى كل مرة «يعطس» فيها أحد إلى جانبى أو يسعل، إنه أمر جنونى. أنا لا أجلس مع أى شخص، لذا عندما أقول أى شخص أعنى ابنتى.

وقالت إن ابنتى لما سعلت، غضبتُ وأعطيتها دواء. بسبب غضبى شعرت بالحزن تجاه ابنتى، وفكرتُ: هل هى بخير؟ هل أصاب ابنتى أى مكروه؟ هل هناك أى شىء يمكننى فعله؟ لا أعرف ماذا أفعل، لذلك بدلاً من أن أكون مسترخية، أنا تحت ضغط كبير».

وختمت: «لم أتوقع أبداً أن أكون مسترخية، ولكن هذا ما هو عليه الوضع حالياً. سنتجاوز هذا الأمر، وعلينا ذلك... أردتُ فقط إطلاعكم على ما حدث معى».