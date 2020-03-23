شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى الإيطالى على حافة الإلغاء بسبب «الفيروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات الموسم الحالى من الدورى الإيطالى مهددًا بالإلغاء، بسبب تفشى فيروس كورونا فى مختلف أنحاء إيطاليا بصورة كبيرة.

وتزداد أعداد الإصابات والوفيات فى إيطاليا يوميًا بفيروس كورونا بمعدل سريع، رغم إيقاف النشاط الكروى منذ ما يقرب من أسبوعين.

ووفقًا لصحيفة «كوريرى ديللو سبورت»، الإيطالية، فإنه تم التحدث فى الاجتماع غير الرسمى للاتحاد، يوم الجمعة الماضى، أن أمل استئناف بطولة الدورى هذا الموسم يتضاءل أكثر فأكثر.

وأشارت إلى أن بعض المشاركين فى الاجتماع اقترحوا استئناف الدورى بدءًا من شهر يونيو المقبل، مع الاستفادة من لعب المباريات فى يوليو المقبل بأكمله.

وأوضحت أن البعض الآخر فضل تصور السيناريو الأسوأ وكيفية التعامل معه، مع الإصرار على أن التركيز على الموسم المقبل لا بد أن يصبح أولوية الاتحاد الإيطالى والأندية.

وقالت الصحيفة إن الوضع فى إيطاليا لا يزال محفوفًا بالمخاطر، بدليل أن السبت أعلنت إصابة باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، وباولو مالدينى، المدير التقنى لميلان، ونجله دانيللى لاعب الروسونيرى.

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فى نفس السياق، يواجه نادى يوفنتوس الإيطالى أزمة حال تقرر عودة منافسات الدورى الإيطالى، وهو السيناريو المطروح أيضًا.

وما زال يوفنتوس وإنتر وباقى الفرق دون قرار واضح بموعد العودة للتدريبات، ويبدو أنهم فى انتظار قرارات جديدة قبل نهاية موعد إيقاف المسابقة فى 3 إبريل المقبل- وفقا لصحيفة «كوييرى ديللو سبورت».

ويتواجد 4 لاعبين خارج إيطاليا فى الوقت الحالى من البيانكونيرى، إذ يتواجد البرتغالى كريستيانو رونالدو فى البرتغال بمنزله منذ التاسع من مارس.

بينما عاد كل من الأرجنتينى جونزالو إيجوايين والألمانى سامى خضيرة والبوسنى ميراليم بيانيتش إلى بلادهم من أجل البقاء مع أسرهم عقب البقاء فى الحجر الصحى أسبوعين.

عودة اللاعبين للتدريبات مجددا ستكون صعبة فى الأيام المقبلة، خاصة من هم خارج إيطاليا، إذ لابد أن يخضع العائدون للحجز الصحى لمدة 14 يوما للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وهو ما يترك ماوريسيو سارى، المدير الفنى، فى مأزق فى حال تقرر عودة الدورى الإيطالى يوم 4 إبريل عقب نهاية قرار التأجيل.

كما تعرض دانييلى روجانى وبلايز ماتويدى وباولو ديبالا للإصابة بفيروس كورونا، وجميعهم فى الحجر الصحى حاليا. وسيكون يوفنتوس مجبرا حال عاد الدورى من جديد لخوض المباريات دون الرباعى، على الأقل حتى انتهاء إجراءات الحجر الصحى والتأكد من سلامتهم.