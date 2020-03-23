شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يوافق على تخفيض راتبه مع برشلونة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، موقف الدولى الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد الفريق الكروى الأول بنادى برشلونة، من تخفيض راتبه مع الفريق، بسبب توقف النشاط الرياضى فى كل أنحاء العالم بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت الصحيفة إن ميسى وافق على تخفيض راتبه مع الفريق الكتالونى خلال الفترة المقبلة بسبب أزمة فيروس كورونا، وتوقف النشاط الكروى فى كل بلاد العالم، وتسعى العديد من الأندية لتخفيض رواتب لاعبيها فى الفترة الأخيرة، بسبب توقف المسابقات الرياضية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأشارت الصحيفة إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، اجتمع بشكل ودى مع ليوينل ميسى و3 من قادة الفريق عبر الإنترنت «فيديو كونفرانس».

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أضافت أن اجتماع رئيس برشلونة مع ليونيل ميسى ضم أيضاً كلاً من سيرجيو بوسكيتس وسيرجى روبرتو وجيرارد بيكيه، حيث وافق الرباعى على الأمر، بسبب تجميد النشاط الرياضى فى برشلونة وكافة أندية أوروبا بسبب فيروس كورونا، حيث سيتضمن القرار تخفيض رواتب اللاعبين الـ4 إلى جانب لاعبى الفريق خلال فترة الراحة الإجبارية من المباريات بسبب الفيروس. على جانب آخر، أعلنت إدارة نادى برشلونة الإسبانى، وضع جميع مرافق النادى الكتالونى تحت تصرف الحكومة فى إقليم كتالونيا من أجل دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد الذى أصاب نحو 20 ألف شخص فى إسبانيا.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن قرار نادى برشلونة جاء بعرض جميع منشآته تحت خدمة الحكومة الكتالونية فى حال انهيار النظام الصحى هناك، مضيفة أن ذلك يأتى على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم تنفيذه لأن المدينة لديها العديد من المرافق المناسبة بشكل أكبر للتعامل مع هذا النوع من الطوارئ. فى سياق آخر، كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن نادى برشلونة سيستعيد نجمه الأوروجويانى لويس سواريز قبل نهاية الموسم الجارى، وذلك بسبب تمديد فترة الإيقاف الإجبارى على خلفية تفشى مرض كورونا.

وقال سواريز فى تصريحات أبرزتها الصحيفة أن تمديد الموسم حتى الصيف المقبل يعنى أنه سيعود مجددا إلى برشلونة، وذلك بعد أن فقد اللاعب الأمل فى العودة قبل نهاية الموسم بسبب العملية الجراحية التى أجراها مؤخرا.

وأضاف سواريز: «كان الهدف دائما هو العودة فى أقرب وقت ممكن، إيقاف الدورى فتح لى الباب أمام العودة مرة أخرى».

وأوضح النجم الأوروجويانى: «أخبرنى الطبيب بأن مرحلة التعافى تسير على ما يرام، وهذا أعطانى الأمل، الآن عندما يعود الفريق سأعود معهم».