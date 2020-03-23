شكرا لقرائتكم خبر عن «ريجيلون» يرفض العودة إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «برنابيو» الإسبانية، أن سيرجيو ريجيلون، لاعب فريق ريال مدريد والمعار إلى نادى إشبيلية حتى نهاية الموسم الجارى، يرفض العودة مجددا إلى الميرنجى فى الموسم المقبل.

Advertisements

وقالت الصحيفة، إنه بالرغم من موافقة ريجيلون على التوقيع 4 مواسم لريال مدريد بعد انتهاء فترة الإعارة.

فإن اللاعب يرى فرصة مشاركته فى المباريات مع الفريق الملكى صعبة، بسبب تواجد الثنائى مارسيلو وفيرلاند ميندى. وأشارت إلى أن إشبيلية إذا أراد التعاقد مع اللاعب بصفة دائمة، فعليه أن يدفع 25 مليون يورو، وهى القيمة المحددة فى عقده فى بند خيار الشراء.

وقدم اللاعب مستوى مميزا مع الفريق الأندلسى حيث أثبت للمدرب جولين لوبيتيجى أنه الخيار الأول فى مركز الظهير الأيسر بفريق إشبيلية هذا الموسم، حيث شارك فى 22 مباراة أساسيا فى الدورى الإسبانى هذا الموسم.