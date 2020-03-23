شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتى يجدد المفاوضات مع «ألابا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن نادى مانشستر سيتى الإنجليزى عاد إلى المفاوضات مجددا مع الجناح الدولى النمساوى دافيد ألابا لاعب فريق بايرن ميونخ الألمانى، من أجل التعاقد معه فى الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة: مانشستر سيتى أبدى اهتمامه مجددا لضم اللاعب، بعد أن حاول التوقيع معه فى الصيف الماضى وفشل، بسبب رفض مانشستر سيتى التفريط فى نجم الفريق ليروى سانى لصالح الفريق البافارى. وأشارت الصحيفة إلى أن السيتى يتحدث مجددا مع ألابا، حيث أبدى النادى الإنجليزى استعداداه لتحمل راتبه الضخم والذى يطالب اللاعب به.

ولفتت إلى أن العرض الذى يقدمه مانشستر سيتى أكبر من العرض الذى قدمه برشلونة الإسبانى، حيث يطمح عملاق كتالونيا أيضا فى الحصول على خدماته. يذكر أن ألابا كان قد نجح خلال مسيرته مع العملاق الألمانى بعدما انتقل من أوستريا فيينا إلى البايرن فى 2009 فى خوض 327 مباراة سجل خلالها 30 هدفا وصنع 48 أخرى.