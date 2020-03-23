شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى يطالب بإلغاء الدوري بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لنادى طلائع الجيش على المطالبة بضرورة إلغاء الدورى الموسم الحالى والاستعداد للموسم الجديد حفاظا على سلامة اللاعبين والمواطنين من فيروس كورونا.

وأكد بسيونى أن تعليق النشاط قرار مهم فى مصلحة الجميع وقرار دولة على الجميع الإلتزام به، مشيرا إلى أن روح اللاعين والموطنين أهم من الكورة والدورى. وأشار عبد الحميد بسيونى إلى أنه من الأفضل بدء الدورى مع دوريات أوروبا فى الموسم الجديد، مؤكدا إلى أن العالم بأكمله يأخذ احتياطاته حفاظا على سلامة اللاعبين.

وفى بيان رسمى حثت الاتحادات الرياضية على تعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم. كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.