شكرا لقرائتكم كارتيرون يتابع تدريبات لاعبي الزمالك من المنزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتابع الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لاعبيه في برنامج التدريب المنزلي حيث أن كل فرد في الجهاز الفني مكلف بمتابعة مجموعة من اللاعبين.

وكان قد تلقى باتريس كارتيرون،عدد من العروض فى الفترة الأخيرة من الدوريات الخارجية، إلا أن المدرب الفرنسى أبدى تمسكه باستكمال الموسم الرياضى مع الأبيض، لذا أخطر مسئولى قلعة ميت عقبة بموافقته على تمديد تعاقده مع النادى.

وفي سياق مختلف سمح مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بزيادة رواتب الجهازين الطبى والإدارى ومسؤولى المهمات بعدما سبق ووافق على زيادة رواتب معاونى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، وهم سامى الشيشينى المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.