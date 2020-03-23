تفاصيل محادثات هيدرسيفيلد الأنجليزي مع رمضان صبحي

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جدة - عمرو شويل حرص الطاقم الطبي بنادي هيدرسيفيلد الأنجليزي على متابعة حالة رمضان صبحي مع خالد محمود طبيب النادي الأهلي بعد تعافيه مؤخراً من إصابة قوية على مستوى العضلة الخلفية.

وتأكد الجهاز الطبي بهيدرسسفيلد أن حالة رمضان صبحي أصبحت مستقرة وأنه أصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات والتدريبات، في الوقت الذي ينفذ الجناح الدولي برنامج خاص في ظل توقف النشاط الكروي في العالم بسبب فيروس كورونا.

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وتضاءلت حظوظ رمضان صبحي في البقاء مع الأهلي نهائياً عقب انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري لعدة أسباب يأتي في مقدمتها المقابل المالي الكبير الذي حدده نادي هيدرسليفيد الإنجليزي للاستغناء عن اللاعب بشكل نهائي.

وتقلصت رغبة الأهلي في شراء رمضان صبحي نهائياً من نادي الإنجليزي بعدما طلب هيدرسيفيلد 9 ملايين جنيه إسترليني للاستغناء عن اللاعب نهائياً وهو مبلغ كبير للغاية رفضه مسئولو النادي جملة وتفصيلاً حتى لو تم تخفيضه خلال عملية التفاوض لـ8 أو 7 ملايين جنيه إسترليني .

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب، إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) ابتداءً من اليوم و-حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.