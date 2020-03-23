شكرا لقرائتكم هاني العجيزي: الهروب من الروتين دفعني للعمل في التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال العجيزي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت : لم أخطط للعمل في التدريب قبل الاعتزال مطلقاً، وكنت أتحدث مع زملائي دائماً أنني بعد الاعتزال سأبتعد نهائياً عن مجال الكرة، بسبب الضغوط والروتين الذي نعيشه في هذا المجال، وربنا يكون في عون لاعبي الأهلي والزمالك بسبب هذه الضغوط.
أضاف مهاجم الأهلي السابق: عندما شعرت بالابتعاد عن كرة القدم كان الأمر صعب جداً، لأنها أكثر شئ أحبه في حياتي، واصلت 6 أشهر في منزلي كنت أشعر باكتئاب وليس لدي رغبة بمقابلة أحد، لم أكن قادراً على استيعاب أنني لن ألعب كرة قدم مرة أخرى، وبعد فترة اتخذت القرار بتعديل المرحلة والبدء من جديد، وقررت العودة إلى المجال الذي أفهمه.
واسترسل: تحدثت مع المهندس فرج عامر ورحب بتواجدي في سموحة، وبدأت مع رضا البلتاجي في قطاع الناشئين وتوليت مسئولية فريق 2005، تجربة استفدت منها كثيراً ولكنها أصعب من مسئوليتي عندما كنت لاعباً.
واستطرد هاني العجيزي: الوضع كان صعباً في نادي سموحة خلال الفترة الماضية ولم تكن الإمكانيات مثل هذه الفترة، ولكن تم وضع خريطة جديدة للقطاع لتخريج عدد كبير من اللاعبين للاستثمار فيهم سواء مع الفريق الأول أو ببيعهم لفرق أخرى، وهناك العديد من اللاعبين المميزين يحتاجون فقط فرصة، مثل محمد صلاح وتريزيجية فكل هؤلاء اللاعبين الكبار بدأوا في قطاعات الناشئين.
واختتم العجيزي: من أفضل قطاعات الناشئين التي شاهدتها الأهلي والزمالك وإنبي هم أكثر ثلاث فرق لديهم قاعدة محترمة وكذلك المقاولون.
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