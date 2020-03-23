محمود متولى مدافع الأهلى يبدأ يومه برياضة الجرى للحفاظ على لياقته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل محمود متولى، مدافع النادى الأهلى، يومه برياضة الجرى حرصاً من لاعب القلعة الحمراء على الحفاظ على لياقته البدنية، خاصة فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب فيروس كورونا العالمى.

ونشر متولى صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام خلال قيامه بالتدريبات الصباحية فى منزله.



محمود متولي

على صعيد آخر، كشف نادر شوقى وكيل اللاعب أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر، أن موعد الجلسة التى ستجمع فتحى بمسئولى الأهلى ستكون فى الأول من أبريل وتحديدا عقب فتح الأهلي لمقراته بعد غلقها بسبب فيروس كورونا.

كان الأهلى قد قرر غلق مقراته حتى 31 مارس من الشهر الجارى بسبب فيروس كورونا وحفاظا على صحة أعضائه.

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وكشف نادر شوقى وكيل اللاعب أحمد فتحي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه تم تأجيل جلسة حسم تجديد عقد فتحى مع مسئولى النادى الأهلى لموعد آخر، وذلك بسبب فيروس كورونا ، وغلق مقر النادى، وتواجد فتحي في العين السخنة لحصول الفريق على راحة.

وأكد نادر شوقى لـ"الخليج 365" أن تأجيل الجلسة جاء باتفاق بين الطرفين سواء الأهلي أو أحمد فتحي ، وسيتم تحديد موعد جديد.

وكان الأهلى قد حدد الثالثة من عصر اليوم موعداً لعقد جلسة مهمة وحاسمة لتجديد عقد أحمد فتحي بعدما إعتذر اللاعب عن حضور الجلسة التى كن مُقرراً لها الخميس الماضي بدعوى تواجده خارج القاهرة برفقة أسرته، وأبلغ فتحي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي مساء الأربعاء الماضي أنه لن يحضر جلسة الخميس وسيحضر جلسة الأحد بسبب ظروف تواجده خارج القاهرة.

وينتظر الأهلي تحديد مصير أحمد فتحي خاصة بعدما حسم النادي مصير الثلاثي شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان، حيث تمت الموافقة على رحيل إكرامى وعاشور بنهاية الموسم الجارى، فيما تم تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.